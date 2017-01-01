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وزير الأوقاف: وقوف روسيا بجانب الشعب السوري يمثل وقوفا لجانب قيم...
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن وقوف روسيا الاتحادية إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الإرهاب والتكفير يمثل وقوفا إلى جانب...
المياه تعود تدريجياً إلى محطات الضخ في حلب
بدأت المياه بالتدفق تدريجياً من مصدرها الرئيسي على نهر الفرات ووصلت إلى محطات التعقيم في مدينة حلب. وأقدم تنظيم داعش الإرهابي أمس على قطع المياه...
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رحيل الرفيق حسن أبوزيد.. عاصر تأسيس البعث وشارك في رفع علمه للمرة الأولى
رحل الرفيق حسن أبو زيد أحد الرفاق البعثيين القدامى ممن عاصر بدايات تأسيس البعث وكان أحد المشاركين في رفع علم البعث للمرة الأولى...
الفكر التكفيري وسبل مواجهته” في ندوة فكرية بملتقى البعث للحوار في الحسكة
أقام مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة ندوة فكرية ضمن فعاليات ملتقى اليعث للحوار حيث تضمنت آلية مواجهة “الفكر التكفيري...
مبادرة “اللجنة الاجتماعية للإرشاد و التوعية” تجربة فريدة في فرقة الزبداني الثانية
عقدت قيادة فرقة مدينة الزبداني الثانية للحزب اليوم اجتماعها الأول مع اللجنة الاجتماعية للإرشاد و التوعية المشكلة حديثاً على مستوى الفرقة في المدينة. فقد شكل...
قطار تشيلسي يواصل انطلاقه ويدهس ستوك سيتي
واصل قطار فريق تشيلسي انتصاراته للمباراة 13 على التوالي في الدوري الإنجليزي، وذلك بفوز مثير على ضيفه ستوك سيتي بنتيجة 4/2 مساء اليوم السبت...
الشياطين الحمر تقلب الطاولة على ميدلسبرة بدقيقتين
احتاج مانشستر يونايتد لدقيقتين فقط، من أجل تحويل تأخره بهدف، أمام ضيفه ميدلسبره إلى الفوز بهدفين، في المباراة التي جرت بينهما، مساء السبت على...