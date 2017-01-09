2017/01/09

سورية

محليات

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الشياح: الوضع المائي يمضي نحو التحسن ولو كان هناك مناطق فيها...

أعلن المدير العام لمؤسسة المياه والصرف الصحي محمد الشياح أن كل المياه الواردة إلى دمشق تراقب بشكل مشدد وبكل لحظة وأنه في حال وردنا...
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هذه درجات الحرارة وتوقعات الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 الى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق...

طرطوس.. العاصفة المطرية تقتلع الأشجار وتشكل المستنقعات والسيول

تخريج 850 طالبا من معهد الشام العالي

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أخبار البعث

شعبة الحزب بريف حماة توزّع سلات غذائية على أسر الشهداء

تقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن وزعت شعبة ريف حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي بالتعاون مع فرع منظمة الهلال الاحمر العربي السوري بالمحافظة اليوم 1600سلة...

طلائع البعث في اللاذقية.. حملة تشجير ومعرض بيئي

  احتفالا بعيد الشجرة وتحت شعار (البيئة في عيون الطفولة) أقام فرع منظمة طلائع البعث في محافظة اللاذقية نشاطا علميا تضمن حملة تشجير35 غرسة ومعرضا...

رحيل الرفيق حسن أبوزيد.. عاصر تأسيس البعث وشارك في رفع علمه للمرة الأولى

رحل الرفيق حسن أبو زيد أحد الرفاق البعثيين القدامى ممن عاصر بدايات تأسيس البعث وكان أحد المشاركين في رفع علم البعث للمرة الأولى...

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رياضة

رياضة

فيفا تختار رونالدو كأفضل لاعب في العالم

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم لعام 2016. وجرى اختيار رونالدو كأفضل لاعب بعدما توج بدوري...
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الفارس السوري أحمد حمشو يحرز المركز الأول في بطولة أبو ظبي...

احرز الفارس السوري أحمد حمشو المركز الأول بفئة 145سم في بطولة أبو ظبي الدولية لقفز الحواجز التي اختتمت اليوم بعد ثلاثة أيام من المنافسة. وفاز...

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