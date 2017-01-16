الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يصدر مرسوما يقضي بإحداث مجمع قضائي في منطقة أشرفية...
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 10 لعام 2017 القاضي بإحداث مجمع قضائي في منطقة أشرفية صحنايا في عدلية ريف دمشق. وفيما يلي...
تعديل الانظمة المالية للجامعات والمعاهد والغاء سقف تعويضات البحث العلمي...
طالب المشاركون فى المؤتمر السنوى للشعبة الرابعة لفرع جامعة دمشق لحزب البعث العربى الاشتراكى بتعديل الانظمة المالية للجامعات والمعاهد وإلغاء سقف تعويضات البحث العلمى ورفع...
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المفتاح خلال ملتقى البعث الحواري: الخطاب الحزبي لا بد له أن يستجيب لتطوّرات الواقع
أقام فرع القنيطرة للحزب، اليوم، ملتقى البعث الحواري بعنوان "الخطاب الحزبي وسبل تطويره" في قاعة السابع من نيسان بدمشق، واستضاف الدكتور خلف المفتاح رئيس...
وادي بردى: جولة جديدة لتسوية الملف بشكل نهائي والبعث حاضر بقوة
خاص البعث ميديا - بلال ديب: شهدت منطقة وادي بردى اليوم جولة جديدة من المفاوضات التي تصب في خدمة انهاء أزمة نبع الفيجة والقرى وادي...
قيادة الحزب تعزي بوفاة الرئيس رفسنجاني
البعث ميديا || بلال ديب: قدم الرفاق المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد للحزب والدكتور مالك علي رئيس المكتب الاقتصادي وشعبان عزوز رئيس مكتب العمال...
البايرن يجدد للنجم الهولندي روبن
نشر بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني، الاثنين 16 كانون الثاني، على موقعه الرسمي في الإنترنت، عن تجديد عقد النجم الهولندي، آريين روبن، حتى العام...
تأهل كوزنيتسوفا للدور الثاني في أستراليا المفتوحة
فازت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا منافستها على الكولومبية ماريانا دوكي مارينيو، بمجموعتين نظيفتين، الاثنين 16 كانون الثاني، بالدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. وأنهت كوزنيتسوفا...