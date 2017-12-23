آبادي: أمريكا لم تعد القوى العظمى في العالم

أكد المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز آبادي أن تصويت عدد كبير من دول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس يمثل نقطة تحول في السياسة العالمية.

وأوضح فيروز أبادي في بيان أصدره اليوم أنه بعد هذا التصويت أدركت أمريكا أنها لم تعد تشكل اليوم القوة العظمى في العالم مبينا أنها ترجلت منذ سنوات من مركب قيادة العالم وأن المجتمع الدولي متحد حول المقررات والقوانين الدولية.

وشدد آبادي على أن المسار الخطير الذي تسلكه أمريكا والمليء بالمنعطفات سيؤدي بها إلى السقوط والانهيار داعيا الدول العربية الإقليمية إلى التنسيق مع بلدان المنطقة ووقف العدوان السعودي على اليمن.