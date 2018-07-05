آبل.. تعديل أجهزة “آيباد”

أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن آبل تنوي إدخال تعديلات ملحوظة على حواسب “آيباد” اللوحية القادمة.

ونوه المبرمج ستيف سميث، المتخصص بتطوير برمجيات أجهزة آبل الذكية، إلى أن أنظمة “iOS” الجديدة ستمكن حواسب “آيباد” اللوحية القادمة من التعرف على وجوه أصحابها، وبالتالي ستصبح أكثر أمانا وخصوصية.

كما أشار المبرمج البرازيلي المعروف، غيرمي رامبو، إلى أن بعض النسخ التجريبية الحالية من أنظمة “iOS 12” المخصصة للعمل على أجهزة آيباد، تدل على أن هذه الأجهزة ستزود بكاميرات “TrueDepth” القادرة على التعامل مع أنظمة “FaceID”.

كما أن حواسب “آيباد” القادمة قد تزود أيضا بشاشات تغطي كامل المساحة الأمامية للواجهة تقريبا، على غرار هواتف “آيفون-X”.