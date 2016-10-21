آبل توقف الدعم عن «آيفون 4»

كشف تقرير جديد بشأن الأجهزة القديمة التي ستوقف شركة آبل عن دعمها وتتضمن القائمة الرسمية هاتف آيفون 4 الذي سيصبح “خارج التاريخ” بداية من 31 تشرين الأول.

وتعرف آبل منتجاتها “العتيقة” على أنها تلك الأجهزة التي لم يتم تصنيعها منذ ما يزيد عن 5 سنوات وقبل أقل من 7 سنوات.

وتعتبر هذه الشركة الرائدة في عالم التكنولوجيا أن أي جهاز تم وقف إنتاجه منذ ما يزيد عن سبع سنوات قد عفا عليه الزمن.

ورغم أن آبل سبق وأن أعلنت وقف دعمها لأجهزة آيفون 4 التي تعتمد تقنية “سي دي ام أي” رسميا العام الماضي، إلا أن الموعد الجديد مع جميع هواتف آيفون 4 سيحل نهاية شهر أكتوبر الجاري، وفقا لتقرير أصدره الموقع الياباني “Macotakara”.

وكانت آبل قد أصدرت هاتف آيفون 4 لأول مرة في عام 2010 وخلفه آيفون 4 إس في عام 2011، ثم توقفت الشركة عن تصنيع الجهازين في العام 2013 بعد أن حققت من خلال آيفون 4 إس أرقاما قياسية لكونه أطول الهواتف خدمة في الشركة وظل 15 شهرا في الصدارة.

وذكر التقرير أن الأجهزة التي سيتم وقف دعمها أيضا هي الموديل 2010 من جهاز “ماك بوك إير” بقياس 13 بوصة، وجهاز “ايروبورت تايم كابسول” موديل 2009.

ورغم أن التقرير يشير إلى قائمة آبل للأجهزة “العتيقة” في الأسواق اليابانية، إلا أن من المتوقع أن تواجه الأجهزة المذكورة المصير ذاته في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.