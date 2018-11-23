“آبل” ستخفض سعر آيفون “XR” في هذا البلد

بعد أقل من شهر من إطلاق آيفون XR، تتجه الشركة الأمريكية “آبل” لخفض سعر هاتفها الجديد في أسواق اليابان، وفقا لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الخميس.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة أن “آبل” تخطط لتقديم إعانات لشركات تشغيل شبكات الاتصالات في اليابان من أجل تعزيز مبيعات أقل جوالاتها الجديدة كلفة وهو آيفون XR.

وأوضحت المصادر أن الشركات اليابانية تخطط لخفض سعر XR الأسبوع المقبل، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل، علما أن سعر الجهاز يبدأ في متاجر “آبل” لليابان من 750 دولارا.

وتعزز هذه الخطوة المخاوف بشأن الطلب على الآيفون، حيث كانت الصحيفة الأمريكية ذكرت في وقت سابق، أن “آبل” تخطط لتقليص معدلات إنتاج أجهزتها الثلاثة الجديدة.