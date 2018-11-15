آبل.. سماعة أذنين غير مسبوقة

أعلن المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية أن آبل سجلت مؤخرا براءة اختراع تتعلق بسماعات من نوع جديد.

تختلف فكرة هذه السماعات عن تلك الموجودة في الأسواق حاليا، فمستخدمها ليس مضطرا للتقيد بارتدائها بالشكل الصحيح، أي مراعاة الجانب الأيمن والأيسر كما في باقي السماعات، بل التقنيات المتطورة الموجودة فيها ستتعرف على الأذن اليمنى واليسرى للمستخدم، وتوزع الأصوات بالشكل الصحيح تلقائيا.

والشيء المميز الآخر في هذه السماعة هو أنها تزود بمكبرات صوت متطورة قادرة على تنقية الأصوات لدرجة كبيرة، وتعزل الضوضاء الخارجية لتكييف المستخدم مع عمله أو الاستماع للموسيقى بشكل ممتاز، بالإضافة إلى أنها قادرة على الاتصال لاسلكيا بمختلف الاجهزة اللاسلكية.

وتبعا للتسريبات فإن آبل ستستفيد من خبرتها في تطوير هذه السماعات لإضافة ميزة عزل الضجيج الخارجي في سماعات “AirPods” التي ستطرحها في الأسواق العام القادم.