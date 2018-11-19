آبل.. ميزة جديدة على ساعاتها

سجّلت شركة آبل براءة اختراع جديدة تهدف لإضافة ميزة ستجعل ساعاتها الذكية أكثر تطورا وعملية.

ووفقا لموقع “AppleInsider” فإن النص الذي تقدمت به الشركة إلى هيئات تسجيل براءات الاختراع في الولايات المتحدة يشير إلى أنها تنوي تطوير كاميرات خاصة صغيرة لتركيبها على ساعاتها الذكية.

وستساعد هذه الكاميرا مستخدمي الساعات على إجراء مكالمات الفيديو، والتواصل بالصوت الصورة عبر تطبيق “FaceTime” المشهور عند عشاق منتجات آبل، كما ستمكنهم من إتمام عمليات الدفع الإلكتروني بالاعتماد على ميزة “Face ID”.

وكانت تسريبات سابقة قد ذكرت أن آبل تسعى لتزويد ساعاتها الذكية بميزات تجعلها قادرة على القيام بمعظم مهام الهواتف، حيث سيكون بإمكانها الاتصال بالشبكات الخلوية وشبكات الإنترنت اللاسلكية بمختلف أنواعها.