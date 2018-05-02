آبي يؤكد لعباس أن طوكيو لن تنقل سفارتها إلى القدس

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن بلاده لن تنقل سفارتها لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن آبي أوضح خلال زيارته للأراضي الفلسطينية ولقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله, أن بلاده مستعدة للمساهمة في أي جهد من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط, مشيرا إلى استمرار اليابان في تقديم الدعم للمشاريع التي تسهم في بناء المؤسسات والبنى التحتية للدولة الفلسطينية.

بدوره لفت عباس إلى عمق علاقات الصداقة التي تربط بين الجانبين مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية على تمتينها وتوطيدها بما يخدم المصلحة المشتركة.

وأفاد عباس بأن الجانب الفلسطيني كان وما زال مستعدا للتعاون لإنجاح أي جهد دولي ساع لإيجاد عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967.