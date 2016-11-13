آذار المقبل..أبل تطلق 3 أجهزة آيباد

مع اقتراب نهاية العام الجاري، ووفقا لعدد من التسريبات ستطرح شركة أبل ثلاثة أجهزة جديدة العام المقبل في حدث ضخم، ومن ضمنها جهاز آيباد بحجم 10.9 بوصة.

وقالت مصادر، إن نماذج آيباد برو قياس 9.7 و 12, 9 بوصة سيتم تحديثها قليلا، فإن آيباد برو قياس 9.7 بوصة سيزود بعدد من المواصفات المميزة التي يحتاجها المستخدمون، بينما سيتم تعديل سعره ليصبح أقل تكلفة ليتمكن عدد أكبر من المستخدمين من الحصول عليه، أما آيباد برو قياس 12, 9 بوصة فمن المتوقع أن يتم تحديثه وتحسين الشاشة بعض الشيء.

ومن المتوقع أن تدعم أبل جهاز الآيباد الجديد بشاشة من الحافة إلى الحافة، وهي نفس الميزة المتوقع ظهورها في هاتف آيفون 8 مع شاشة AMOLED.