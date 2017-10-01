آسانج يدعو يونكر إلى طرد إسبانيا من الاتحاد الأوروبي

دعا مؤسس ورئيس تحرير موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إلى طرد إسبانيا من الاتحاد الأوروبي لانتهاكها حقوق الإنسان في كتالونيا.

وكتب أسانج في تغريدة على صفحته في تويتر: “عزيزي جان كلود يونكر هل هذا يعتبر “احترام الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية”؟ فعّلوا المادة الـ7 واستبعدوا إسبانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي لانتهاكها الواضح للمادة 2”.

وتنص المادة الثانية من معاهدة الاتحاد الأوروبي، على أن الاتحاد يقوم على احترام الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات.

ويجري اليوم الأحد 1 أكتوبر استفتاء في إقليم كتالونيا على الانفصال عن إسبانيا وسط محاولات السلطات المركزية منعه.

وكانت محكمة إسبانية قد أمرت في وقت سابق الشرطة، بمنع استخدام المباني والأماكن العامة في تحضير وتنظيم الاستفتاء.