«آس».. كاسياس يقترب من الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي

قالت صحيفة «آس» الإسبانية أن إيكر كاسياس ( 36 عاما )، حارس بورتو البرتغالي، قد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل ليدافع عن عرين ليفربول.

كما أكدت الصحيفة أن الحارس الدولي السابق تلقى عدة عروض من دول مختلفة، ولكنها اعتبرت العرض الإنجليزي الأكثر إغراءً، بعد أن ضمن الريدز المشاركة في المرحلة التمهيدية لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إثر إنهائه الموسم في المركز الرابع على ترتيب جدول البريميرليغ.

ويبدو أن كاسياس عازم على الرحيل عن بورتو بعد أن قضى معه موسمين، قادما من ريال مدريد الذي رفض الاستمرار في تحمل جزء من راتبه مع الفريق البرتغالي لموسم ثالث.