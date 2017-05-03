آلاف الأشخاص يطالبون بإطلاق سراح الصحفيين الأتراك المعتقلين

وقع أكثر من 250 ألف شخص عريضة عبر الانترنت تحث نظام رجب طيب اردوغان على إطلاق سراح نحو 120 صحفيا تم اعتقالهم على خلفية محاولة الانقلاب في تموز الماضي.

منظمة العفو الدولية ذكرت أن العريضة التي وقعها صحفيون ورسامو كاريكاتير وفنانون تدعو أيضا تركيا الى إنهاء حملتها الوحشية ضد حرية التعبير.

كما طالب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي سلطات اردوغان بالافراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين الذين سجنوا لأنهم يقومون بعملهم فقط.

هذا وكانت “العفو الدولية” أفادت في تقرير السنوي لها في شباط الماضي بأن تركيا تعد واحدة من أسوأ الدول من حيث انتهاكات حقوق الإنسان، مبينة أن حرية التعبير تدهورت بشكل حاد فيها العام الماضي حيث بلغ عدد الصحفيين الذين اعتقلتهم سلطات أردوغان 118 صحفيا، وأغلقت أكثر من 184 وسيلة اعلام بحجة الانقلاب.