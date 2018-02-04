آلاف البريطانيين يتظاهرون دعما لـ “هيئة الخدمات الصحية الوطنية”

تظاهر آلاف الأشخاص وسط لندن اليوم مطالبين الحكومة البريطانية بضخ مزيد من الأموال لـ “هيئة الخدمات الصحية الوطنية” التي ترزح تحت ضغط الطلب في فصل الشتاء وتخفيف تأثير القطاع الخاص على الخدمة الممولة من الدولة.

وذكرت ا ف ب أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها “هيئة الخدمات الصحية الوطنية ليست للبيع” و”ارفعوا أيديكم عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية التابعة لنا” كما رفع في المظاهرة مجسم لنسر ينقض على لافتة تحمل اسم الهيئة للتعبير عن الخشية من اقتراب الخدمة المجانية من تبني النظام الأمريكي الذي يوجب الدفع.

وقالت الناشطة في قطاع الصحة تامسين باكوس, أنه من المهم أن تتمكن من الحصول على خدمات المستشفى والطبيب عند الحاجة إليها بدون القلق بشأن الدفع.

وتعاني الهيئة البريطانية أزمة نقص في الموظفين منذ اشهر وازدادت المسألة سوءا جراء انتشار الأنفلونزا خلال الشتاء.

ووفقا للكلية الملكية البريطانية للتمريض هناك 40 ألف وظيفة شاغرة للممرضين في بريطانيا ويفوق عدد الممرضين والقابلات الذين غادروا وظائفهم بين العامين 2016 و2017 بنسبة 27 بالمئة عدد من انضموا إلى القطاع.

واعتذر عدد من الأطباء إلى المرضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة ما دفع أحد اطباء الطوارئ في وسط البلاد إلى التحذير من أوضاع صحية خطيرة في بريطانيا.