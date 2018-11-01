آمال بتطوير العلاقات الاقتصادية السورية البولونية

بحث الوفد البرلماني البولوني الذي يزور سورية حاليا مع أعضاء مجلس إدارتي غرفتي تجارة دمشق وصناعة دمشق وريفها سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ومساهمة رجال الأعمال والشركات البولونية في عملية إعادة الإعمار.

رئيس اللجنة البرلمانية البولونية السورية ورئيس الوفد بافيل سكوتيتسكي أشار إلى الموقف البولوني المؤيد لسورية في حربها ضد الإرهاب، لافتا إلى أن بلاده حافظت على علاقاتها مع سورية ولم تغلق سفارتها في دمشق.

وأعرب سكوتيتسكي عن الأمل بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وبأن تساهم الشركات البولونية في عملية إعادة البناء والإعمار وتوفير احتياجات سورية خلال المرحلة القادمة.

ودعا رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع أعضاء الوفد إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في سورية خلال فترة إعادة الإعمار ونقلها إلى الشركات البولونية المهتمة بالعمل في سورية خلال المرحلة القادمة.

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أن بولونيا بلد صديق ونرحب به شريكا في مرحلة إعادة الإعمار، لافتا إلى توافر العديد من المشاريع في مجالات النقل والكهرباء والطاقات البديلة.

أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو بين أن الاستثمارات كثيرة ومتعددة في سورية ولا سيما في مجالات صناعات البناء ومنها الاسمنت وتأهيل البنى التحتية، مشيرا إلى أن أولوية الدخول فيها للدول التي وقفت إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب ومنها بولونيا التي لها تجربة فريدة في النمو الاقتصادي وخاصة خلال الأزمة المالية العالمية يمكن الاستفادة منها.

وترتبط سورية وبولونيا بثلاث اتفاقيات في مجالات التعاون السياحي والبرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي 2011-2013 والتعاون بين اتحاد غرف التجارة السورية وأصحاب العمل البولونيين.