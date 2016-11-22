آندي موراي ينهي عام 2016 في صدارة التصنيف العالمي

أنهى لاعب التنس البريطاني آندي موراي، عام 2016 في صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين، الصادر الاثنين 21 تشرين الثاني.

وكان موراي قد انتزع الصدارة الأسبوع قبل الماضي، من الصربي نوفاك دجوكوفيتش، ليصبح بالتالي أول لاعب تنس بريطاني يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ اعتماد هذا النظام عام 1973.

ورفع موراي رصيده إلى 12685 نقطة، مقابل 11780 لدجوكوفيتش، الذي أنهى عامي 2014 و2015 في المركز الأول.

– تصنيف العشرة الاوائل:

1- البريطاني آندي موراي 12685 نقطة

2- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 11780

3- الكندي ميلوش راونيتش 5450

4- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5315

5- الياباني كي نيشيكوري 4905

6- الكرواتي مارين سيليتش 3650

7- الفرنسي غايل مونفيس 3625

8- النمسوي دومينيك ثييم 3415

9- الإسباني رافائيل نادال 3300

10- التشيكي توماس بيرديتش 3060