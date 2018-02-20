آية مبارك تتألق في بطولة الفجيرة بالتايكواندو

حمص- نزار جمول

حققت الشبلة السورية آية مبارك، ابنة نادي الوثبة، الميدالية الفضية في بطولة الفجيرة الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة في التايكواندو بالتصنيف العالمي (G1) التي انتهت أمس الأول، وشاركت البطلة السورية الواعدة مع المنتخب الوطني في هذه البطولة بإشراف المدرب الوطني باسم سلامة.

وتعتبر البطلة آية من اللاعبات اللواتي حققن بوزنها 31 كغ البطولات المتتالية، وكان آخرها قبيل بطولة الفجيرة الدولية بطولة حمص التي شارك فيها أندية عدة من محافظة حمص، تفوقت فيها هذه البطلة مع زميلاتها وزملائها في نادي الوثبة من الأشبال والشبلات في كل الأوزان، وقد عبّرت مبارك عن سعادتها بتحقيق الميدالية الفضية التي رفعت من خلالها علم الوطن الغالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبرت أن الدعم المعنوي والمادي من نادي الوثبة كان سبباً وحافزاً لإحراز هذه الميدالية، ولفتت إلى أن الاهتمام باللعبة ودعمها في ناديها سيضعها في قمة البطولات، وشكرت آية كل من دعمها في هذه البطولة، بدءاً من ناديها، وصولاً لمدربها، وللكابتن حمزة عاتقي رئيس مكتب ألعاب القوة في فرع الاتحاد الرياضي بحمص.

يذكر أن البطلة آية مبارك خطفت فوزاً ساحقاً من منافستها على الميدالية الفضية بنتيجة كبيرة وصلت إلى 24-0 لتؤكد أحقيتها بالبطولة وبالميدالية الذهبية التي هربت منها في نزالها بالنصف النهائي بصعوبة بالغة، ولتترك رسالة بأن سورية تصنع القوة والأبطال من رحم الصعوبات التي تواجهها سورية حالياً.