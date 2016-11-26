آينتراخت يسقط بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

ألحق آينتراخت فرانكفورت، بضيفه بوروسيا دورتموند، الهزيمة 2ـ1 في المباراة التي جمعتهما في المرحلة الثانية عشرة، من الدوري الألماني “بوندسليغا”.

تقدم فرانكفورت، بهدف سجله سزابلوكس هوسزتي، في (د.46)، وتعادل دورتموند بيير إيمريك أوباميانج في (د.78)، قبل أن يضيف هاريس سيفيروفيتش، الهدف الثاني لفرانكفورت بعدها بدقيقة.

ورفع فرانكفورت، رصيده إلى 24 نقطة، وقفز للمركز الثالث، وتوقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 21 نقطة، وتراجع للمركز السادس.

ولم يخسر دورتموند، في آخر خمس مباريات خاضها، قبل هذا اللقاء، فقد تعادل في ثلاث مباريات، ثم فاز في مباراتين، كان آخرها أمام بايرن ميونيخ (1ـ0).