أأداء وزارة الصحة تحت قبة مجلس الشعب. الوزير:القطاع الصحي مازال صامدا رغم الحظر المفروض علينا

ناقش مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء وعمل وزارة الصحة والقضايا المتصلة بعملها.

وركز أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة إعادة تأهيل المشافي والعيادات الطبية والمراكز الصحية في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار وتوفير كامل المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية وخاصة المزمنة منها.

وأكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن القطاع الصحي في سورية ما زال صامدا رغم ظروف الأزمة وانعكاسها عليه والإجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وذكر الوزير يازجي أن الوزارة عملت على تحويل العيادات الشاملة في مدينة حمص إلى مشفى مزود بـ30 سريرا وفي خطة إعادة الإعمار سيتم تزويدها بـ60 سريرا لافتا إلى أنه تمت إعادة تأهيل مشفى تدمر ورصد 135مليون لاستكمال تأهيله بالشكل المطلوب وإعادة مشفى القريتين للعمل بشكل جزئي.

وكان مجلس الشعب ناقش مؤخرا في جلسته التاسعة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان والقضايا المتصلة بعملها.