أبخازيا.. تفجير انتحاري في مقر التلفزيون الحكومي

أعلنت السلطات في جمهورية أبخازيا عن محاولة فاشلة لشن هجوم إرهابي على مقر هيئة التلفزيون الحكومية، مؤكدة أن أحدا لم يصب بأذى، سوى الانتحاري الذي فجر نفسه في حرم المقر.

ووقع التفجير الانتحاري صباح يوم الاثنين 17 تشرين الأول، إذ فجر رجل مجهول قنبلة محشوة بقطع معدنية، وقضي بنفسه جراء قوة الانفجار. ويعتبر الأمن الأبخازي أن الانتحاري لم يكن يعمل لوحده، بل كان هناك من ساعده في تدبير الاعتداء.

وفي أعقاب اجتماع عقده الرئيس الأبخازي راول خاجيمبا مع قادة الأجهزة الأمنية لبحث الوضع الأمني في العاصمة سوخوم إثر الاعتداء الفاشل، وصفت السلطات التفجير بأنه كان عملا إرهابيا.

ودعا الرئيس المواطنين إلى اليقظة، وكلف الأجهزة الأمنية بتشديد الحراسة في أماكن تجمع المواطنين وفي المؤسسات الحيوية في كافة أراضي الجمهورية.