أبرز الفوارق بين هاتفي شياومي Mi Note 2 وMi 5s

كشفت شركة Xiaomi مؤخرا عن عدد من الهواتف المميزة خلال الشهرين الماضيين، وفيما يلي نعرض مقارنة بسيطة بين هاتفي Mi Note 2 الذي أطلقته في شهر تشرين الأول وMi 5s الذي أطلقته في شهر أيلول الماضي، والتي توضح أبرز الفروق بينهما كما يلي:

تاريخ الكشف عنه:

Mi Note 2: في 25 تشرين الأول 2016.

Mi 5s: في 27 أيلول 2016.

نظام التشغيل:

Mi Note 2: أندرويد مارشميلو 6.0

Mi 5s: أندرويد مارشميلو 6.0

مساحة الشاشة:

Mi Note 2: يأتي بشاشة 5.7 بوصة.

Mi 5s: يأتي بشاشة 5.2 بوصة.

دقة الشاشة:

Mi Note 2: تبلغ 1080×1920 بيكسل.

Mi 5s:تبلغ 1080×1920 بيكسل.

الكاميرا:

Mi Note 2: بكاميرا خلفية 23 ميجا بيكسل+ أمامية 8 ميجا بيكسل.

Mi 5s:كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل+ أمامية 4 ميجا بيكسل.

نوع المعالج:

Mi Note 2 : معالج Qualcomm Snapdragon 821.

Mi 5s: معالج Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro

ذاكرة الوصول العشوائي:

Mi Note 2: رامات 6 جيجا بايت.

Mi 5s: رامات 4 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية:

Mi Note 2: تبلغ 128 جيجا بايت.

Mi 5s:تبلغ 128 جيجا بايت

البطارية:

Mi Note 2: تبلغ قوتها 4070 mAh

Mi 5s: تبلغ قوتها 3200 mAh