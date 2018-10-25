أبرز مواصفات هاتف “Honor Magic 2” المنتظر

سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية بعض مواصفات هاتف “Honor Magic 2” المنتظر أن تطرحه “huawei” قريبا.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسات كما في هواتف “P20 Pro”، تضم عدستين بدقة 16 ميغابيكسل، تستخدم إحداهما لتحديد عمق الصورة، وعدسة بدقة 24 ميغابيكسل.

أما الكاميرا الأمامية للجهاز فستأتي ثنائية العدسة بدقة 16 ميغابيكسل، مزودة بحساس خاص للتعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

كما سيأتي الهاتف أيضا بشاشة AMOLED بحجم 6.4 بوصة، ودقة عرض +Full HD، بالإضافة إلى معالج “Kirin 980″، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 3400 ميللي أمبير.

وسيعمل “Magic 2” الجديد بنظام “Android Pie” الأحدث من غوغل، كما سيزود بمساعد “Yoyo” الصوتي المتطور.