أبطال أوروبا.. الريال يحول تأخره لفوز مثير على الجيرمان

حول ريال مدريد “حامل اللقب في آخر سنتين” تأخره بهدف إلى فوز ثمين على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1، اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم الضيوف أولا عبر أدريان رابيو في (د.33)، فيما أحرز للريال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في (د.45 من ركلة جزاء و83) والبرازيلي مارسيلو في (د.86).

أما سان جرمان الحالم بلقب أول، فقد حقق افضل نتيجة له في دوري الأبطال قبل الحقبة القطرية، عندما بلغ نصف النهائي في 1995 وخرج أمام ميلان الإيطالي.

وتقام مباراة الإياب في الـ6 من آذار المقبل في باريس.