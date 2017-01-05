أبل ستكشف عن الجيل الثالث من “أبل ووتش” العام الحالي

كشف تقرير بموقعDigitimes الأمريكي، عن أن شركة أبل بصدد إطلاق الجيل الثالث من ساعتها الذكية “أبل ووتش” خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ ستصنع الساعة عن طريق كوانتا كمبيوتر، وهي نفس الشركة المطورة للأجيال السابقة من الساعة الذكية.

ووفقا لوسائل الإعلام الصينية الاقتصادية ديلي نيوز (EDN) ستركز الشركتان على تحسين الأداء وعمر البطارية، بعد ظهور عدد من المشاكل المتعلقة بالأداء بسلسلة أبل ووتش 2، لذلك فمن المنطقي لشركة أبل إلى التركيز على حل هذه المشكلة في الإصدار الجديد، جنبا إلى جنب عمر البطارية الذي دائما ما يمثل مشكلة لجميع مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية بشكل عام.

وعلى الرغم من أن صناعة الساعات الذكية تشهد نموا بطيئا، إلا أن أبل تمكنت من بيع 7.5 مليون ساعة خلال عام 2016، لذلك فمن المنطقي أن تتطلع الشركة الأمريكية لطرح الجيل الثالث من ساعتها.