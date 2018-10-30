أبناء القنيطرة يدعمون أهالي الجولان المحتل في رفضهم “للانتخابات الاحتلالية”

تضامنا مع أهالي في الجولان السوري المحتل، ودعما لمواقفهم الوطنية الرافضة لما تسمى “انتخابات المجالس المحلية”، تجمع مئات السوريين عند دوار العلم في مدينة القنيطرة قادمين من مختلف قرى وبلدات القنيطرة والمحافظات.

المشاركون نفذوا مسيرا على الأقدام من دوار العلم باتجاه ساحة التحرير، حاملين الأعلام الوطنية واللافتات التي تؤكد عروبة الجولان المحتل وحتمية عودته إلى الوطن الأم سورية عاجلا أم آجلا، منوهين بالمواقف الوطنية لأهلنا في الجولان وتمسكهم بأرضهم وبانتمائهم لوطنهم سورية.

وشدد المشاركون على أن جميع ممارسات الاحتلال باطلة ولا قيمة قانونية لها، مطالبين المنظمات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، بممارسة دورها في الضغط على سلطات الاحتلال وإلغاء الانتخابات وإلزام الاحتلال بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين.

مختار الجولان عصام شعلان صرح بأن الجولان عربي الهوية والإنسان والأرض، وأن ممارسات الاحتلال لن تثني أهلنا الصامدين في أرضنا المحتلة عن مواصلة نضالهم والوقوف بوجه كل أشكال التهويد.

الأسير المحرر علي اليونس أشار إلى أن أبناء الجولان المحتل سيسقطون كل المخططات الإسرائيلية كما أسقطوا قرار ضم الجولان وفرض الهوية الإسرائيلية على أهله السوريين في العام 1982.