أبو سعدى: إعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على شاغلي الأكشاك

دعا محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى مجلس المدينة لإعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة من قبل المجلس على شاغلي الأكشاك ضمن المدينة وتخفيضها للحد الأدنى، مشيرا في جلسة لمجلس المحافظة خلال أعمال دورته العادية الأولى للعام الحالي إلى ضرورة دراسة خطة الطرق الزراعية بشكل جيد ووضع خطة جديدة.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة إعادة النظر برسوم أشغال الأملاك العامة وإزالة مخالفات الإشغال على الأرصفة والشوارع وإعادة النظر بشبكة الطرق التي تخدم المنطقة الصناعية في بانياس .

كما دعت المداخلات إلى ضرورة استثمار الخط المغلق الذي يصل مدينة طرطوس بالاوتستراد وإعادة النظر بأسعار المشافي الخاصة ومراقبتها والإسراع بإيجاد حل لمشكلة الواقع الخدمي في أحياء الرادار ووادي الشاطر وضرورة وضع معايير لمنح رخص الأفران الخاصة ومراقبتها وشق الطرق الزراعية.

وأشار رئيس مجلس المحافظة المهندس ياسر ديب إلى العمل على إجراء الانتخابات لترميم المكتب التنفيذي.