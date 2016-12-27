أبو لطف: ارتفاع تخزين سدود السويداء الى “3” ملايين متر مكعب

كشف مدير الموارد المائية بالسويداء المهندس أدهم أبو لطيف عن ارتفاع اجمالي تخزين سدود المحافظة من المياه من 1 الى 3 ملايين متر مكعب جراء الهطلات المطرية والثلوج التى شهدتها المحافظة خلال الايام القليلة الماضية.

وأضاف أبو لطيف ان الهطلات الجيدة أدت لجريان معظم الاودية المغذية للسدود ما يبشر بموسم جيد.

وتعانى سدود المحافظة من نقص واضح عن تخزينها الاعظمي البالغ 69 مليون متر مكعب، وذلك نتيجة عدم وصول وراد مائي مناسب اليها الموسم الماضي، و وجود طلب على مياهها لتلبية الاحتياجات المائية للعديد من مناطق المحافظة.