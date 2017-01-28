أب يبيع ابنه ليشتري سيارة لزوجته!!

أقدم أب على عرض طفله الرضيع للبيع، لكي يتمكن من شراء سيارة لزوجته، حيث يظهر مقطع فيديو الأب وهو يحمل الطفل (5 أشهر) ويقف به في أحد الشوارع في الصين بحثاً عن مشترٍ.

والأب كان يريد أن يطلق زوجته ولكنها اشترطت عليه أن يشتري لها سيارة، حتى توافق على الطلاق، فقرر أن يبيع طفله.

وأشارت وسائل الإعلام الصينية أن الرجل ظهر عليه الارتباك الشديد حيث كان يلتفت حوله باستمرار، ثم بدأ الرضيع في البكاء بسبب برودة الجو.

وهرعت الشرطة إلى المكان الذي يقف به هذا الأب خوفاً من إيذاء الطفل، ولكن بعد احتجازه اعترف للشرطة بما كان يفعله، كما أضاف أنه عرضه للبيع علي الانترنت، وكان في انتظار الشاري الذي من المفترض أن يشتريه مقابل 80 ألف يوان.