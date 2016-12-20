أتالانتا يفوزعلى إمبولي

حول أتلانتا تأخره بهدف أمام ضيفه إمبولي إلى فوز 2-1، الثلاثاء 20 كانون الأول، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم ليفان متشيدليدزي لإمبولي في (د.51) وتعادل فرانك كيسي لأتلانتا في (د.71)، قبل أن يسجل ماركو داليساندرو هدفا في الوقت القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة (90+3).

وبهذه النتيجة رفع أتلانتا رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد إمبولي عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.