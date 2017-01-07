أتلتيكو مدريد يتجاوز عقبة إيبار في الليغا

استعاد الفرنسي أنطوان جريزمان ذاكرة التهديف وعاد لهز الشباك بعد صيام طويل ليقود فريقه أتلتيكو مدريد إلى فوز ثمين 2-0 على مضيفه إيبار، اليوم السبت، في المرحلة السابعة عشر من الدوري الأسباني لكرة القدم.

واستعاد أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول المسابقة مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، فيما تجمد رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز الثامن، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بالمسابقة.

وبعد صيام عن التهديف على مدار 843 دقيقة متتالية، عاد جريزمان لهز الشباك والتأكيد على وجوده حيث سجل الهدف الثاني للفريق في مباراة اليوم ليقود أتلتيكو إلى الفوز الثاني على التوالي، وتأكيد استعادة الفريق لاتزانه في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل ساؤول نيجويز وجريزمان هدفي أتلتيكو في الدقيقتين 54 و74.