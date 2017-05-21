أتلتيكو مدريد يختتم مشواره بالليغا بفوز معنوي على بيلباو

اختتم فريق أتلتيكو مدريد مبارياته في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز معنوي على ضيفه أتلتيك بيلباو (3-1)، اليوم الأحد، على ملعب “فيسنتي كالديرون”.

وأحرز المهاجم المخضرم فرناندو توريس هدفي أتلتيكو “الروخي بلانكوس”، في الدقيقتين (8 و11)، من زمن الشوط الأول، وأضاف زميله الأرجنتيني أنخل كوريا، بحلول الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي. بينما سجل اينياكي ويليامس هدف الفريق الباسكي الوحيد، عند الدقيقة 71، من زمن اللقاء.

واحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث، في الدوري برصيد 78 نقطة، وسيشارك في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل.

بينما هبط أتلتيك بيلباو، إلى المركز السابع في الليغا، برصيد 63 نقطة، وسينتظر نتيجة المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس، لمعرفة مشاركته في الدوري الأوروبي من عدمها.

وانتزع فريق ريال سوسييداد، المركز السادس من الفريق الباسكي، بفارق نقطة، بعد أن أدرك التعادل في الوقت القاتل أمام مضيفه فوز سيلتا فيغو (2-2).