أتلتيكو مدريد ينجو من فخ لاس بالماس

قاد ساؤول نيجويز، فريقه أتلتيكو مدريد للخروج من دوامة النتائج الهزيلة بفوز ثمين 1-0 على ضيفه لاس بالماس، اليوم السبت، في المرحلة الـ 16 من الدوري الإسباني.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 28 نقطة وتقدم للمركز الـ 5 مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 21 نقطة في المركز الـ 10.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ساؤول نيجويز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وفرض أتلتيكو سيطرته على مجريات اللعب في بداية المباراة، وحاصر ضيفه داخل منطقة الجزاء منذ بداية المباراة ولكن هجوم أتلتيكو بقيادة الفرنسي أنطوان جريزمان فشل في اختراق الدفاع المتكتل من قبل الضيوف.

وعاند الحظ أتلتيكو في الدقيقة 15 عندما استغل نيجويز الارتباك داخل منطقة جزاء الضيوف، وسدد الكرة بقدمه اليسرى بين مدافعي الفريق، ولكنها ارتدت من القائم وتهيأت أمام جريزمان الذي سددها خارج المرمى