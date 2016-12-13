أتليتكو مدريد يتلقى ضربة قاضية

أكد فريق أتليتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، أن حارس مرماه السلوفيني الدولي يان أوبلاك أصيب بخلع في الكتف الأيسر خلال مباراته ضد مضيفه فياريال (0-3).

وقال النادي المدريدي “الروخي بلانكوس” في بيان يوم الثلاثاء: “نقل اللاعب السلوفيني إلى مركز طبي حيث تم إعادة كتفه لوضعه الطبيعي”.

وأصيب أوبلاك عند محاولته منع جوناثان دوس سانتوس من تسجيل الهدف الثاني لفياريال، وخرج في الدقيقة 40، ليحل محله الحارس ميغل انخيل مويا.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية إلى أن أوبلاك سيغيب عن “الروخي بلانكوس” لمدة تترواح بين 3 إلى 4 أشهر، بسبب إصابته في الكتف الإيسر.

وسيفتقد أتلتيكو مدريد، بذلك، لخدمات أوبلاك في مباراته ضد فريق باير ليفركوزن الألماني، ضمن الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وبرشلونة في الليغا المحلية، في فبراير/شباط المقبل.