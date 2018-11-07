أجنحة الشام تستبدل رحلاتها من مطار فنوفوكو إلى مطار شيريميتيفو الدولي بموسكو

بدأت شركة أجنحة الشام للطيران مساء اليوم بتسيير أولى رحلاتها من مطار دمشق الدولي إلى مطار شيريميتيفو الدولي بموسكو عوضا عن مطار فنوكوفو سابقاً والذي كانت الشركة تنفذ رحلاتها إليه.

وأوضح المدير التجاري بالشركة نزار سليمان في تصريح له أنه “بهذه الخطوة المهمة سيستفيد مسافرو أجنحة الشام إلى روسيا من إمكانية متابعة رحلاتهم من مطار شيريميتيفو الدولي وحجز تذاكرهم المتممة على خطوط الطيران الروسية /الايرفلوت/ وذلك لأكثر من 100 محطة في روسيا وأوروبا وحول العالم”.

بدوره أشار مدير تطوير الأعمال في شركة أجنحة الشام أسامة ساطع إلى أن الاتجاه نحو موسكو جاء لتسهيل حركة سفر المواطنين والمغتربين في روسيا من دمشق إلى موسكو وبالعكس وبهدف تنشيط حركة البضائع وتفعيل التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

وقالت إحدى المسافرات الروسيات عبر طيران الشركة: إن تسيير رحلات مباشرة إلى مطار شيريميتيفو الدولي يخفف أعباء كثيرة على المسافرين لكونه يعتبر حلقة ربط بين مطارات روسيا والمطارات الأوروبية إذ كان المسافر يضطر سابقا لحجز تذكرة إلى مطار شيريميتيفو من مطار فنوكوفو إذا كان وجهته إحدى الجمهوريات الروسية أو أحد مطارات أوروبا.

يشار إلى أن أجنحة الشام للطيران التي تأسست كأول شركة طيران سورية خاصة أواخر العام 2007 برأسمال وطني وتسير رحلاتها حاليا إلى الكويت ومسقط وبغداد والبصرة والنجف وأربيل وطهران والخرطوم ويريفان وموسكو تعمل بشكل دؤوب لربط رحلات مسافريها مع أكبر عدد من المحطات في العالم بغية تخفيف أعباء السفر والتنقل عبر مطارات الدول المجاورة إلى محطات إقليمية ودولية.