أجواء حارة نسبيا وسديمية في المناطق الشرقية والبادية

تميل درجات الحرارة للانخفاض تدريجياً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو /4 إلى 6/ درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بإمتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية معتدلة إلى نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة

تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 34/16

المنطقة الجنوبية 33/16

المرتفعات الجبلية 27/13

المنطقة الوسطى 33/16

المنطقة الساحلية 28/19

المنطقة الشمالية 33/16

منطقة الجزيرة 35/17

المنطقة الشرقية 37/20

منطقة البادية 36/17/.