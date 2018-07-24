أحدث العلاجات السنية في المؤتمر العلمي التخصصي بحماة

يشكل المؤتمر العلمي التخصصي الأول لطب الأسنان الذي تقيمه جامعة حماة بالتعاون مع فرع نقابة الأسنان بالمحافظة ومركز الرواد للتجهيزات السنية فرصة لعرض أبرز التجهيزات الطبية الحديثة، إضافة إلى المواد المتعلقة بمهنة طب الأسنان.

وتحمل محاضرات المؤتمر في طياتها الجديد في مجال طب الاسنان ومداواتها وآخر العلاجات السنية ما يسهم بنقل الخبرات والمهارات من الأطباء الاختصاصيين الممارسين للمهنة إلى الطلاب والخريجين المستجدين.

وتشارك في المؤتمر الذي يقام بمبنى كلية طب الأسنان بجامعة حماة 12 شركة عامة وخاصة متخصصة بالتجهيزات ومواد طب الأسنان وتقام على هامشه دورة تدريبية نظرية وعلمية تشمل التحضير الآلي والحشو الحراري لمنظومة القناة الجذرية.

وأكد رئيس جامعة حماة الدكتور زياد سلطان أن الجامعة نظمت المؤتمر بهدف تعزيز ثقافة الطلاب وربط الجامعة بالمجتمع واطلاع الأطباء والطلاب على آخر المستجدات العلمية في مهنة طب الأسنان.

وأشار عميد كلية طب الأسنان بجامعة حماة الدكتور حسان حلبية إلى وجود محاضرين من جامعة حماة والجامعات العامة والخاصة في سورية ومن لبنان سيلقون محاضراتهم عبر السكايب بهدف إغناء المؤتمر بمعلومات حديثة عن آخر العلاجات السنية.

ومن أبرز المواضيع التي سيتناولها المؤتمر” استخدامات الليزر في مداواة الأسنان وتسريع المعالجات التقويمية وتدبير النسج اللثوية حول الزراعات وزرع الأسنان بالميزان ومعالجة انفتاح الجيب الفكي بعد قلع الأسنان العلوية”.

وقال بهاء حجازي من مركز الرواد للتجهيزات السنية: إن المركز متخصص بجميع مستلزمات طب الأسنان وبدأ منذ أكثر من سنة باستيراد المواد السنية والتجهيزات الطبية المتعلقة بالمهنة من بعض دول أوروبا ويعرضها في المؤتمر بأفضل جودة وأقل سعر ما ينعكس إيجابا على التكاليف التي يدفعها المرضى.

وأشار الدكتور نوار زهرة من شركة “زهرة دنت” المتخصصة بتجهيزات العيادات والمواد السنية إلى أن الشركة تشارك بالمؤتمر بهدف زيادة انتشارها والاستفادة من المحاضرات الملقاة كما أنها قدمت حسومات وعروضا لبعض التجهيزات والمواد لتخفيف العبء المادي عن العاملين في هذا المجال.

وأوضح عبد الرحمن كعيد وكيل عدد من الشركات الطبية أنه تم عرض أجهزة الزرع الحديثة التي كانت قليلة سابقا جراء الأزمة لكن استعادة الوطن عافيته أسهمت بزيادة عددها ما ينعكس إيجابا على تطور مهنة طب الأسنان.

وعبر طبيب الأسنان محمد الناصر عن سعادته بحضور فعاليات المؤتمر للإسهام بزيادة خبراته واطلاعه على آخر مستجدات المهنة، داعيا إلى إقامة مثل هذه المؤتمرات باستمرار لأنها تشكل فرصة مناسبة لالتقاء الأطباء وتبادل الخبرات.

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر الذي يحمل عنوان “لنرتق بأدائنا علما وعملا في سبيل خدمة المجتمع” انطلقت أمس وتستمر حتى الخميس القادم ويرافقها معرض لمواد وتجهيزات طب الأسنان.