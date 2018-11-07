أحدث هاتف لعشاق الألعاب من شاومي.. “Pocophone F1”

طرحت شركة شاومي مؤخرا هاتف “Pocophone F1” المخصص لهواة الألعاب الإلكترونية، وجاء هذا الهاتف بميزات تقنية وفنية تجعله من أفضل هواتف الألعاب، ومن أهمها معالج “Qualcomm Snapdragon 845” ثماني النوى، ومعالج رسوميات “Adreno 630” بتردد 710 ميغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية: (64 و128) غياغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية (microSD/HC/XC).

أما الشاشة فجاءت بحجم 6.18 بوصة، ودقة عرض (2246/10180) بيكسل، وأبعاد “18.7:9″، والكاميرا أساسية بدقة 12+5 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل.