أحزاب لبنانية: انتصارات الجيش السوري بحلب مؤشر على تقدم حلف المقاومة

أكد عضو الكتلة القومية النائب اللبناني مروان فارس أن الحرب الكونية التي تشن على سورية يراد منها تفتيت الأمة لكن إشارات الانتصار في هذه الحرب بدأت تظهر.

وأشار فارس في كلمة بمناسبة عيد تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى ضرورة الوعي واليقظة لما يحاك للأمة العربية من مؤامرات لتقسيمها.

بدورها نوهت الأمانة العامة لحركة الأمة في اجتماعها الدوري في بيروت بالانتصارات الميدانية النوعية التي يحققها الجيشان السوري والعراقي على مختلف جبهات المواجهة ضد الإرهاب التكفيري.

وذكرت الأمانة في بيان لها..”أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حلب على الإرهاب تؤشر بشكل واضح إلى تقدم حلف المقاومة والممانعة الأمر الذي يفرض تكريس موازين قوى جديدة لمصلحة الأمة وتقدمها وتطورها”.

من جهة أخرى أدانت الأمانة العامة لحركة الأمة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا تابعا للجيش في منطقة بقاعصفرين في قضاء الضنية- المنية شمال لبنان ودعت الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى ضرب كل من تسول له نفسه الاعتداء على الجيش اللبناني.

كما طالبت القوى السياسية إلى تقديم كل التسهيلات الممكنة لتأليف حكومة تضم كل القوى السياسية وتكون مهمتها وضع قانون جديد للانتخابات.