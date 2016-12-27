أحوال الطرق العامة خلال اليوم

بينت ادارة المرور فى وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الاحوال الجوية السائدة في المحافظات صباح اليوم.

وأوضحت الادارة في نشرتها الصباحية أن جميع الطرق في محافظة حماة سالكة عدا منطقة الغاب طريق جورين- صلنفة، وطريق جوبة برغال- شطحة، وطريق عين- الكروم القرندح، جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية كل الطرق في المحافظة سالكة عدا منطقة القرداحة طريق جوبة برغال- الشعرة- الغاب، وطريق مركية- مقامات بني هاشم، جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

ونصحت ادارة المرور السائقين باستعمال الانوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطرق بالاتصال بادارة المرور على الرقمين: 5411365 و 5422703.