أحوال الطرق ليل الأربعاء الخميس

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى مساء اليوم.

وأوضحت الإدارة أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة ما عدا طريق عرنة – دربل في منطقة قطنا غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

وفي منطقة الزبداني جميع الطرق سالكة عدا طريق عام سرغايا – عطيب -جديدة يابوس غير سالك بسبب تراكم الثلوج أما طريق عام سرغايا – الزبداني وطريق بلودان – الزبداني فهما سالكان بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي محافظة حماة جميع الطرق بمنطقة الغاب سالكة ما عدا طريق جورين صلنفة – شطحة – جوبة برغال – عين الكروم -القرندح غير سالكة بسبب تراكم الثلوج أما طريق نهر البارد – بيت ياشوط سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية جميع الطرق في منطقة القرداحة سالكة ما عدا طريق جوبة برغال- الغاب وطريق جوبة برغال – صلنفة وطريق الغاب – الشعرة جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج في حين طريق مقامات بني هاشم – مركية سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد .