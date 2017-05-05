أحوال الطقس المتوقعة من يوم الجمعة ليوم الأحد

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها والجو بين الصحو و الغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: