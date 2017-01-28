أحوال الطقس ليلا ونهار الغد

توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو كافة.

ويكون الجو غدا غائما جزئيا بشكل عام ويحذر ليلا من حدوث الجليد على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الصقيع والضباب في أغلب المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.