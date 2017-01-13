أحوال الطقس ليوم الجمعة

توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة أما ليلاً فيحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غدا سيكون الجو غائما ويتوقع هطل الأمطار فوق أغلب المناطق بدءاً من ساعات الظهر والمساء وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها.