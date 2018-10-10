أخبار درامية

< وقع الفنان القدير بسام كوسا عقد مشاركته في العمل الشامي الذي تحضر له شركة غولدن لاين للكاتب سيف رضا حامد والمخرج إياد نحاس، بينما بات من المؤكد أن توقع الفنانة كاريس بشار عقد مشاركتها في المسلسل خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد أن اتفقت بشكل رسمي مع الشركة المنتجة التي تسعى إلى أن تتم اتفاقها مع الأسماء الذي أعطت موافقتها المبدئية على المشاركة في العمل وهم: فادي صبيح، ديمة قندلفت، عبد المنعم عمايري، رواد عليو على أمل أن يتم الاتفاق الرسمي معهم خلال الأيام القادمة.

< وانضمت الفنانة المتألقة سلافة معمار لمسلسل “أرض محروقة” -عنوان مبدئي- وهو من إنتاج شركة إيمار الشام وإخراج الليث حجو وتأليف السيناريست إيمان السعيد.

< دارت كاميرا المخرج محمد زهير رجب لتصوير مسلسل “عطر الشام” وانضمت أسماء جديدة لبطولة العمل بجزئه الرابع، وهم: سعد مينه، تولاي هارون، ربا المأمون، كناز سالم، صفاء رقماني، أيمن بهنسي، رجاء يوسف، ريام كفارنة، مروة الأطرش، رشا إبراهيم مع استمرار أبطال العمل الرئيسيين بالجزء الثالث أبرزهم: وائل رمضان وسلمى المصري ونادين خوري ورضوان عقيلي وعلاء قاسم ويحيى بيازي ويزن خليل ورنا الأبيض ووسيم الرحبي وجيانا عنيد وآخرين.