أداء وزارة الزراعة تحت قبة مجلس الشعب..القادري: القطاع الزراعي احد أهم أولويات الحكومة

ناقش مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيس المجلس أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمسائل المتعلقة بعملها ونسب تنفيذ الخطط الزراعية الرامية لتحسين واقع الإنتاج الزراعي.

ودعا الأعضاء إلى أهمية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتقديم التسهيلات اللازمة للفلاحين لتنفيذ الخطة الزراعية المقررة إضافة إلى تسويق المحاصيل الزراعية على تنوعها.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم أولويات الحكومة لافتا إلى ما تم تنفيذه من الخطط الزراعية منذ بداية العام الجاري.

وأشار الوزير القادري إلى أنه يوجد فائض في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية كالحمضيات وزيت الزيتون الامر الذي سمح بتصدير كميات منها مبينا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الحكومية التي ساعدت على تأمين احتياجات القطاع الزراعي ودعم الثروة الحيوانية وخاصة قطاع الدواجن.

وكان مجلس الشعب ناقش في جلسته أمس أداء وزارة الصحة والقضايا المتصلة بعملها.