أدوية السرطان تزيد خطر الوفاة بأمراض القلب

ذكرت دراسة جديدة أن السن الذي يتم فيه تشخيص السرطان، يمكن أن يكون معيارا يحدد مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب.

واعتمدت هذه الدراسة على عدد كبير من الأشخاص الناجين من مرض السرطان – وقد قام بهذه الدراسة فريق من جامعة برمنجهام في المملكة المتحدة.

وقالت الدراسة إن علاجات وأدوية السرطان تسبب بشكل كبير ضعفا في عضلات القلب، لذلك يواجه الناجون من السرطان مخاطر كبيرة في الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

وعندما حلل الباحثون البيانات، اكتشفوا أن 6% من الوفيات لمرضى السرطان كانت بسبب أمراض القلب.

ووجد الباحثون أيضا أن الناجين الذين تم تشخيصهم بسبب سرطان في الأعمار 15-19 سنة ارتفعت نسبة إصابتهم بأمراض القلب 4.2 مرة مقارنة بنظرائهم من نفس الجنس من نفس العمر في عموم السكان.

أما من الذين تم تشخيصهم من سن 35-39 عاما فكانت نسبة إصابتهم بأمراض القلب 1.2 أضعاف.