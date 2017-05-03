أدوية منتهية الصلاحية لـ”الصحة العالمية” في تعز..!!

ضبطت الأجهزة الأمنية والسلطات الصحية بمحافظة تعز 9 شاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية تحمل أدوية منتهية الصلاحية مقدمة كإغاثة لأبناء محافظة تعز.

نائب مدير مكتب الصحة بتعز واثق الفقيه أوضح أن كمية من الأدوية مكونة من تسع شاحنات وصلت كإغاثة من منظمة الصحة العالمية أرسلت إلى الشعب اليمني، مشيرًا إلى أنهم تفاجأوا بالكمية كونها منتهية الصلاحية والبعض مشرف على الانتهاء.

كما لفتت السلطات المحلية بتعز إلى ضرورة أن تكون تلك المعونات والمساعدات لا سيما الطبية مستوفية لكافة المواصفات التي تجعل منها صالحة للاستخدام.