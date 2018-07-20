أربعة شهداء بقصف الاحتلال في غزة

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المحاصر.

ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن مصادر طبية قولها: إن “الشابين محمد أبو فرحانة وشعبان أبو خاطر استشهدا بسبب قذائف مدفعية الاحتلال على خان يونس حيث وصلا إلى المشفى الميداني أشلاء ممزقة في حين استشهد كل من محمد قشطة ومحمد شريف بدوان جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة”.