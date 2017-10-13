أربع جوائز لأفلام سورية في مهرجان الاسكندرية

حققت المشاركة السورية في مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أربع جوائز أعلن عنها مع ختام الدورة الـ 33 من المهرجان مساء اليوم.

واستطاعت ثلاثة أفلام روائية طويلة من أصل خمسة مثلت سورية في المهرجان وجميعها من إنتاج المؤسسة العامة للسينما الحصول على جوائز مختلفة من مسابقة الفيلم العربي “نور الشريف” حيث فاز فيلم “الأب” للمخرج باسل الخطيب بجائزة التحكيم الخاصة بينما أحرز النجم أيمن زيدان جائزة أفضل ممثل كما أحرز فيلم “ماورد” للمخرج أحمد ابراهيم أحمد على جائزة أحمد الحضري لأفضل فيلم أول أو ثان.

وفي جوائز المسابقة الرسمية فاز الفنان محمد الأحمد بجائزة “عمر الشريف” لأحسن ممثل عن دوره في فيلم “رجل وثلاثة أيام” للمخرج جود سعيد حيث أهدى الأحمد الفوز لدى تسلمه الجائزة لجنود الجيش العربي السوري وللاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم.