أربع محافظات تحصل على 133 مليون ليرة كإعانات من الإدارة المحلية

منحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة محافظات دير الزور وريف دمشق واللاذقية وطرطوس 133 مليون ليرة كإعانات ومساهمات مالية لمساعدتها في استكمال انجاز بعض المشاريع الخدمية والتنموية .

وبينت الوزارة في قرار لها أنه تم منح مدينة جرمانا في محافظة ريف دمشق 10 ملايين لصيانة وترميم ريكارات وتعزيل غرف التفتيش واستبدال بعض خطوط الصرف الصحي كما تم منح بلدة حلة عارة في محافظة اللاذقية مساهمة مالية قدرها 3 ملايين ليرة سورية لتنفيذ المبرة.

وبهدف إعادة تأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين في محافظة دير الزور منحت المحافظة مبلغ 100 مليون ليرة كمساهمة لتمويل الموازنة المستقلة لصالح مجلس المدينة في حين تم منح بلدة الروضة في محافظة طرطوس 20 مليون ليرة كمساهمة لتنفيذ البنى التحتية في المناطق الحرفية والصناعية.