أربغ غارات جديدة لطيران العدوان السعودي على صعدة اليمنية

واصل طيران العدوان السعودي غاراته صباح اليوم على محافظة صعدة اليمنية ملحقا أضرارا مادية بممتلكات المواطنين.

وأوضح مصدر عسكري بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة مران بمديرية حيدان وعلى الطريق العام في منطقة بركان بمديرية رازح واستهدف بعشرات الصواريخ والقذائف المدفعية مناطق آهلة بالسكان في مديرية حيدان بالمحافظة.

إلى ذلك أعلن مصدر عسكري أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية كسرت زحفا واسعا لمرتزقة العدوان السعودي قبالة جبل قيس بجيزان وكبدتهم عشرات القتلى والمصابين وتم إحراق آلية عسكرية لهم.

وكانت القوات اليمنية صدت أمس زحفا للمرتزقة شرق جبل النار قبالة جيزان استمر لأكثر من 12 ساعة وأوقعت بينهم قتلى وجرحى.